إصابة فتاة إثر سقوطها من الطابق السادس خوفًا من عائلتها في سوهاج

أُصيبت فتاة إثر سقوطها من شرفة الطابق السادس بأحد العقارات في دائرة قسم ثانِ سوهاج، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الإسعافات اللازمة.

كان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من أحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابة تُدعى (أ. م - 21 عامًا)، طالبة، وتقيم بمفردها بالعقار محل الواقعة، وسقطت من شرفة الطابق السادس، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وأفادت المصابة، وشقيقتها (أ. م - 22 عامًا)، وشاهد العيان (م. م - 33 عامًا)، بائع خضروات متواجد أسفل العقار، أن الفتاة كانت تقيم بمفردها بالشقة المملوكة لوالدتها بسبب خلافات مع أسرتها، وعند رؤيتها لشقيقتها تطرق الباب، ظنّت أن أحد أفراد الأسرة معها لإعادتها إلى المنزل، فحاولت النزول عبر شرفة الشقة إلى الطابق الأسفل، إلا أنها فقدت توازنها وسقطت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.