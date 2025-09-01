نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة: سعر كيلو حلوى المولد يبدأ من 90 جنيها

قال عادل سيد، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، إن أسعار حلاوة المولد متفاوتة بين المحلات، موضحًا أن سعر الكيلو يبدأ من 90 جنيهًا وبحد أقصى 125.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن حلاوة المولد تباع بتلك الأسعار في شارع باب البحر وبين الحارات وفي الأماكن الشعبية المنتجة للحلاوة.

وأشار إلى أن حلاوة المكسرات بأنواعها تبدأ من 45 و50 و65 جنيهًا وبحد أقصى 75 جنيهًا، منوهًا أن بعض العلامات التجارية تبيعها بـ100 جنيه فما فوق.

وعن سبب بيع بعض المحال التجارية لحلاوة المولد بـ1000 جنيه، عقب: «البراندات تتعامل بمضمون وأشكال أخرى ومع فئة معينة مع الشعب».

وذكر أن تزامن موسم المولد النبوي مع موسم المدارس والمصايف يؤدي إلى حالة ركود طفيفة في الأسواق، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الناس يحافظون على عادة شراء الحلاوة كل عام.