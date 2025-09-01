عشائر الخليل ترفض مخطط إسرائيل لفصل المحافظة عن الضفة الغربية

رفضت عشائر فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، مخططا إسرائيليا يهدف لفصل المحافظة عن نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية وتسليمها لحكم العشائر.

جاء ذلك خلال وقفة نظمت أمام مقر محافظة الخليل، بدعوى من العشائر والفصائل الفلسطينية ردًا على تصريحات إسرائيلية حول مخططات لفصل الخليل عن الضفة الغربية وتسليمها لحكم العشائر.

والجمعة قالت القناة "إسرائيل 24" (خاصة) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيناقش مخطط فصل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة عن منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدال قادة المنطقة بعشائر محلية وإنشاء إمارة منفصلة، وذلك ردا على نية عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين.

وخلال الوقفة ألقى شيوخ عدد من العشائر عدد من الكلمات أكدوا خلالها رفضهم لمخطط إسرائيل.

محافظ الخليل خالد دودين قال في كلمة أمام الحشد إن "الخليل التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لن تبيع دماء ومعاناة أولادها ولن تقبل بفصلها عن الوطن".

ودعا دودين إلى مزيد من الوحدة ورص الصفوف لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشال المؤامرات.

وقالت القناة الإسرائيلية الجمعة: "من المتوقع أن يعترف هذا الكيان (الخليل بعد فصلها المزعوم) بإسرائيل كدولة يهودية وتنضم إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل".

وأعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.