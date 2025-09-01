ليفربول يحسم صفقة مارك جويهي

كشف تقرير صحفي عن نجاح نادي ليفربول الإنجليزي في حسم صفقة التعاقد مع مدافع كريستال بالاس، مارك جويهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي شبكة "سكاي سبورتس" والخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع كريستال بالاس بشأن التعاقد مع المدافع مارك جويهي، في صفقة تتجاوز قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، وتشمل بندًا يمنح كريستال بالاس 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا."

وأضاف رومانو: "جويهي كان قد توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع ليفربول منذ شهر، لتُحسم الصفقة بشكل رسمي الآن."

واختتم: "هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة ضمن تحركات المدير الرياضي ريتشارد هيوز لتعزيز صفوف الفريق".