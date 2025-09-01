ليفربول يحسم صفقة مدافع كريستال بالاس

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع المدافع مارك جيهي لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، فإن الليفر حسم الصفقة الدفاعية المرتقبة، بإنهاء الاتفاق على ضم المدافع الإنجليزي الدولي إلى صفوفه.

وأشار الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو إلى أن الليفر حسم الصفقة مقابل ما يزيد عن 35 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10% نسبة إعادة بيع.

وأضاف أن جيهي اتفق على البنود الشخصية في عقده أيضا منذ ما يقرب من شهر، ليتم حسم الصفقة.

وكان جيهي صاحب الـ 25 عاما قد بدأ مسيرته في ناشئين تشيلسي قبل أن يتحول إلى بالاس الذي خاض معه 161 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 أخرى.