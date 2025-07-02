محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

يتابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، منذ مساء أمس الثلاثاء، أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار من داخل نفق عرابي بمدينة الزقازيق، للتاكد من سحب جميع تراكمات المياه من الشوارع والميادين العامة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ولضمان عدم تعطيل الحركة المرورية.

جاء ذلك بعد أن تعرضت بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، أدت إلى غرق شوارع عدد من المراكز أبرزها مدينة الزقازيق "العاصمة"، وخاصة نفق عرابي، ونفق أبو الريش وشوارع وميادين رئيسية بالمدينة.

وتواجد محافظ الشرقية مع الأجهزة التنفيذية، ورجال الحماية المدنية بالشوارع والأنفاق التي تضررت من الأمطار بمدينة الزقازيق فور انتهاء الأمطار، لمتابعة سحب تراكمات المياه لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تواجد رجال المرور بالشارع، لتنظيم الحركة المرورية وتذليل العقبات أمام السائقين وأصحاب السيارات حفاظا على سلامتهم وتفاديا لوقوع الحوادث المرورية.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة.

رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور أحمد عبدالمعطي، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول.