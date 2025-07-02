محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 22 شخصًا من أصل 30 في حادث غرق الحفار

تحرّك اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشكل عاجل إلى موقع حادث غرق حفار البترول "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بمدينة رأس غارب، لمتابعة عمليات الإنقاذ والاطمئنان على المصابين، حيث استقبل الناجين فور وصولهم إلى الشاطئ، وحرص على الحديث معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كما استقبل المحافظ بعض الحالات التي تم نقلها بشكل عاجل عبر طائرتين إلى مطار الجونة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الجونة بالغردقة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. وأوضح أنه تم نقل 22 مصابًا إلى المستشفى، بينهم 4 عن طريق الطيران، و18 بسيارات الإسعاف.



وأعلن المحافظ أن عدد المتواجدين على متن الحفار لحظة الحادث بلغ 30 شخصًا، تم إنقاذ 22 منهم، وانتشال 4 جثامين، بينما لا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث المكثفة عنهم. وقدّم المحافظ خالص العزاء لأسر المتوفين، وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين.

وأوضح أن البلاغ الأول ورد إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، يفيد بوجود استغاثة من بارجة بحرية تعمل في نقل المعدات والأفراد بمنطقة جبل الزيت. وعلى الفور، تم التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة التي وجّهت بتحرك قطعة بحرية من إحدى قواعد البحر الأحمر، مما أسهم في إنقاذ عدد كبير من الركاب.

وأكد محافظ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور إنقاذهم، مشيرًا إلى متابعته الحالة الصحية لهم داخل مستشفى الجونة، وتشديده على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة. كما تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

رافق المحافظ في جولته اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.