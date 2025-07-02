 تركيا وموريتانيا تبرمان اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني - بوابة الشروق
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تركيا وموريتانيا تبرمان اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:03 م

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع موريتانيا في مجال الطيران المدني.

وقال الوزير التركي، في تصريح للأناضول، إن الاتفاقية موقعة بين المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، والوكالة الوطنية للطيران المدني الموريتانية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات عديدة، أبرزها سلامة الطيران، والنقل الجوي، وأمن الطيران.

وذكر أورال أوغلو، أن الاتفاقية ستكون نموذجا يحتذى به في تطوير الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن التعاون التركي الموريتاني سيسهم إسهاما كبيرا في تنمية القدرات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في قطاعي الطيران المدني في كلا البلدين.


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