 الصين تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين - بوابة الشروق
السبت 6 سبتمبر 2025 1:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الصين تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

وكالات
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 10:36 م

وافقت الصين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدةً أنه يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تمر حاليًّا بمرحلة حرجة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال: "ندعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة لوقف النار في غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك