الصين تفرض رسوما جمركية على واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي

فرضت الصين رسوما جمركية مؤقتة لمكافحة الإغراق على أنواع محددة من واردات لحوم الخنزير القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة التجارة في بكين، اليوم الجمعة، أن الرسوم ستتراوح بين 15.6% و62.4% حسب كل شركة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري.

وتؤكد السلطات الصينية أن المنتجين الأوروبيين صدّروا لحوم الخنزير ومشتقاتها إلى الصين بأسعار إغراق، مما ألحق أضرارا كبيرة بالصناعة المحلية.

ويُذكر أن الواردات من إسبانيا وهولندا والدنمارك تأثرت بشكل خاص بهذا القرار.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة صادرات لحوم الخنزير إلى الصين أكثر من ملياري يورو "2.3 مليار دولار" العام الماضي.

وانتقدت المفوضية الأوروبية، المسئولة عن السياسة التجارية، بشدة قرار فرض الرسوم الجمركية من جانب الصين.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل، إن الإجراء الصيني يستند إلى مزاعم مشكوك فيها وأدلة غير كافية، وبالتالي لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المنتجين الأوروبيين والصناعة الأوروبية.

ويرى مراقبون أن القرار الصيني جاء ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.