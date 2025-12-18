مقتل عدة أشخاص في غارة أوكرانية بطائرة مسيرة على ناقلة نفط في جنوب روسيا

أفادت السلطات المحلية بأن غارة بطائرة مسيرة أوكرانية على ناقلة نفط في ميناء روستوف أون دون بجنوب روسيا أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإلحاق أضرار بالسفينة.

وقال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن هناك قتلى بين طاقم السفينة، وإن مبنى سكنيا قريبا قيد الإنشاء في الجزء الغربي من المدينة دمر أيضًا. كما أبلغ ألكسندر سكريبين، عمدة روستوف أون دون، عبر قناته على تليجرام، عن وقوع إصابات.

وشنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا ليل الأربعاء. وأصيب 32 شخصا على الأقل في غارات جوية خلال الليل في مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد، حسبما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم إن الغارات الروسية استهدفت مباني سكنية ومدرسة وشركة.