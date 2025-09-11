أمريكا: المحتجز لدى الشرطة ليس من المعتقد أن يكون هو مطلق النار المشتبه فيه على كيرك

قال مصدر لوكالة أسوشيتدبرس(أ ب) إنه ليس من المعتقد أن يكون الشخص الذي تم احتجازه بعد حادث إطلاق النار على الناشط تشارلي كيرك بولاية يوتا، هو مطلق النار المشتبه فيه.

وتعرض تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا الأمريكية، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقال أوبري لايتش، مدير العلاقات العامة في منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه": "نؤكد أنه تعرض لإطلاق نار ونحن نصلي من أجل تشارلي."

وكان تشارلي كيرك يحضر فعالية في جامعة يوتا فالي.

ويأتي إطلاق النار في ظل تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة على امتداد كامل الطيف الأيديولوجي.