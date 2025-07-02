باراك يقدم لبيروت خارطة طريق حول انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك لبيروت خارطة طريق تقضي بتخلي "حزب الله" عن سلاحه مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.



وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن "المسؤولين اللبنانيين كانوا يعملون، (أمس) الثلاثاء، على إعداد رد على مطالب أمريكية تقضي بأن يتخلى "حزب الله" عن سلاحه في مختلف أنحاء لبنان بحلول نوفمبر، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية".



وأضاف المصدران أن "باراك قدّم إلى المسؤولين اللبنانيين خارطة طريق مكتوبة من 6 صفحات، وأبلغهم أنه يتوقع تلقي ردودهم على أي تعديلات مقترحة بحلول الأول من يوليو".

وأفادت الوكالة بأن "الوثيقة تركز على نزع سلاح "حزب الله" وفصائل مسلحة أخرى، وتدعو لبنان إلى تحسين علاقاته مع سوريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات مالية".

ووفقا للمصدرَين فإن "الوثيقة تقترح خطة تدريجية لنزع السلاح، يسلم بموجبها "حزب الله" أسلحته المنتشرة في لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان التي تحتلها".

وذكر المصدران أن" باراك شدد على ضرورة إتمام نزع السلاح بالكامل بحلول نوفمبر، أو نهاية العام كحد أقصى".

وأشارا إلى أن "نزع السلاح سيؤدي إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أعضاء "حزب الله"، ويفتح الباب أمام تمويل إعادة إعمار مناطق لبنانية دمّرتها إسرائيل في العام الماضي".

وأكد المصدران أن "الخطة تتضمن أيضا آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين مرتبطين بحزب الله لدى إسرائيل".

وقالا إن "لبنان شكّل لجنة لإعداد رد أولي، تضم ممثلين عن مكاتب رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري".