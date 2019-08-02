بايرن ميونخ يفتقد جهود جنابري في مباراة كأس السوبر أمام بوروسيا دورتموند

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اليوم الجمعة أن سيرج جنابري سيغيب عن قائمة الفريق لمباراته المقررة أمام بوروسيا دورتموند غدا السبت في كأس السوبر الألماني لكرة القدم، لكنه توقع مشاركة كينجسلي كومان.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة المقرر إقامتها على ملعب "سيجنال إيدونا بارك في دورتموند "كومان يؤدي بشكل جيد، سيتدرب مجددا اليوم وسيكون حاضرا غدا. وذلك في حالة عدم وجود متغيرات مفاجئة."

وأضاف "جنابري يشعر بحال أفضل، لكنه لن يكون مع الفريق. وسنحاول تجهيزه للمشاركة في بطولة الكأس (بعد أيام)".

وحامت الشكوك حول مشاركة كومان بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة الودية أمام توتنهام الإنجليزي أمس الأول الأربعاء، بينما كان جنابري يعاني من مشكلة في الفخذ.

ولم يصبح لوكاس هيرنانديز جاهزا للمشاركة أيضا، لكنه بصدد خوض التدريبات بعد التعافي من إصابة في الركبة، ولكنه سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه، بينما يغيب لاعب خط الوسط خافي مارتينيز بسبب مشكلة في الركبة.

وانضم الثنائي الشاب ريان جوهانسون وساربريت سينجه لقائمة الفريق.

ورفض كوفاتش التعليق مجددا بشأن اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويواجه بايرن ميونخ ضرورة إبرام مزيد من الصفقات لتعويض رحيل النجمين المخضرمين آريين روبن وفرانك ريبيري عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، لكن كوفاتش أكد سعادته بشكل عام إزاء العمل الذي أنجز قبل بداية الموسم حتى الآن.

وقال كوفاتش "سعداء بوضعنا. واجهنا فرق جيدة وخضنا مباريات جيدة كما حققنا نتائج جيدة. نحن في الجهاز الفني سعداء بالطريقة التي يؤدي بها الفريق."

وتوج بايرن ميونخ بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يخوض دورتموند مباراة كأس السوبر باعتباره وصيف بطل الدوري.

ويتوقع كوفاتش مواجهة صعبة أمام دورتموند في مباراة الغد كما توقع موسما صعبا.

وقال كوفاتش "دورتموند بات أكثر قوة مقارنة بالعام الماضي. وستكون مباراة قوية. كما أن دورتموند سيكون الملاحق الأول لنا في الموسم المقبل."

ورفض كوفاتش التقليل من أهمية مباراة كأس السوبر، مؤكدا أنه يرغب في التتويج باللقب.

ويفتقد دورتموند في مباراة الغد جهود لاعب خط الوسط جوليان براندت كما أعلن النادي اليوم أن ماتيو موري سيغيب أيضا بسبب تعرضه لخلع في الكتف.

ولن يحتاج موري صاحب الـ19 عامًا، المنضم إلى دورتموند قادما من برشلونة الأسباني، إلى الخضوع لعملية جراحية لكنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.