البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للعراق

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة هو السادس منذ تشكيل العملية السياسية بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

ويتنافس على المنصب 19 مرشحا نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الإتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.

وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين وهما كل من فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ونزار أميدي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ودعا الإطار التنسيقي الشيعي وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني خلال اجتماع كلا على انفراد أمس لبحث وجهات نظر الوفدين بهدف التوصل إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً وإحترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الإستحقاقات الوطنية.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن كلا من الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طلباني لم يتفقا على تسمية مرشح توافقي واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية كإستحقاق للمكون الكردي وفقا لألية توزيع المناصب العليا في العراق وبالتالي سيدخل مرشحي الحزبين للبرلمان للتنافس فيما بينهما وفق عملية التصويت المباشر.

وترى المصادر أن عملية التصويت على انتخاب مرشح للمنصب ستواجه عقبات كثيرة بسبب عدم التوصل إلى الي توافق بين جميع الأحزاب والكتل الكردية في البرلمان والسبب الأخر هو تشظي قرار الكتل الأخرى في البرلمان حول دعم أيا من المرشحين وبالتالي ربما ستأخذ عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وقتا أطول خاصة وأن جلسة البرلمان بحاجة إلى تحقيق نصاب الثلثين من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا.