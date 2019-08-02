تحسن طفيف لثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة اليوم الجمعة عن جامعة "ميشيجان" الأمريكية تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بنسبة طفيفة.

بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي 4ر98 نقطة وفقا للتقديرات النهائية، وهي نفس القراءة الأولية للمؤشر الصادرة منتصف الشهر الماضي، مقابل 2ر98 نقطة خلال يونيو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند نفس مستوى قراءته الأولية.

من ناحيته، قال "ريتشارد كورتين" كبير المحللين الاقتصاديين في فريق الدراسة بالجامعة "مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير في أواخر الشهر الماضي عنه في منتصف الشهر، حيث أظهرت كل المؤشرات الفرعية مجرد تغييرات طفيفة أو تغييرات يتلاشى تأثيرها".

وأضاف أن "الثقة الاقتصادية مستقرة بصورة ملحوظة منذ بداية 2017، رغم استمرار حالة الغموض حول التجارة.. هذه المرونة الظاهرة تعود بشكل أساسي إلى الشعور المتجدد بالتفاؤل بشأن الأوضاع المالية الشخصية" للمستهلكين.

وأشار تقرير جامعة "ميشيجان" إلى تراجع مؤشر الأحوال الاقتصادية الراهنة خلال يوليو الماضي إلى 7ر110 نقاط مقابل 9ر111 نقطة خلال يونيو الماضي. وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين من 3ر89 نقطة إلى 5ر90 نقطة خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للتضخم فإن توقعات المستهلكين تراجعت خلال الشهر الماضي إلى 6ر2% للعام الحالي، مقابل 7ر2 نقطة خلال الشهر السابق في حين ارتفعت توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 5ر2% مقابل 3ر2% خلال الشهر السابق.