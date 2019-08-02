مبابي: موقف نيمار معروف للجميع ولا أرغب في رحيله عن باريس سان جيرمان

أكد كليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الموقف الحالي لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا معروف للجميع، وأنه على المستوى الشخصي لا يرغب في رحيله عن النادي.

وقال مبابي في تصريحات صحفية قبل مباراة فريقه في كأس السوبر الفرنسي أمام نظيره رين والتي ستقام بمدينة شينزين الصينية غدا السبت: "كنت أنتظر هذا السؤال، إنه في موقف يعرفه العالم أجمع ولا يوجد شيء سري، لقد تدرب وأظهر قدراته".

يذكر أن نيمار عاد للانخراط مجددا في تدريبات باريس سان جيرمان، بعد أن غاب لفترة عن المعسكر الإعدادي للفريق للموسم المقبل، على خلفية خلافات نشبت مع الإدراة، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي.

وأعرب اللاعب الفرنسي عن رغبته في أن يبقى نيمار في باريس سان جيرمان، وأضاف قائلا: "لقد تحدثت معه وهو يعرف ما أفكر فيه بالنسبة له ولموقفه، كل شيء يسير على نحو جيد بيننا، وتربطنا علاقة تستند على الإخلاص والصدق، هو يعرف أنني أحترمه ومعجب به".