السعودية تسجل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 278 ألفًا و835 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إلى تسجيل 30 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2917.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2533 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 240 ألفًا و81.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 685 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 17 مليون إصابة.