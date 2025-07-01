قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي انتقد مشروع قانون خفض الضريبة، يشعر بالأسف لفقدانه "الهيمنة" في قطاع السيارات الكهربائية، مضيفا أنه "قد يخسر أكثر بكثير".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب أمام البيت الأبيض واصفا مشروع القرار بـ"قانون كبير وجميل".

ولوح ترامب إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أُنشئت بهدف "منع الهدر الفيدرالي"، والتي عمل فيها ماسك مستشارًا لفترة، قد تضطر إلى التهام ماسك.

وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس (البرلمان)، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.

وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عزمه تأسيس حزب سياسي جديد "يراعي مصالح الشعب"، في حال إقرار مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.

وبخصوص وقف إطلاق النار في غزة، قال ترامب: "نأمل أن يحدث قريبًا، ونتوقع حدوثه الأسبوع المقبل، نريد إعادة المخطوفين".

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني قال ترامب: إن أمريكا حققت نجاحا باهرا في إيران، وأكد صعوبة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع التي استهدفت في الهجمات الأمريكية.