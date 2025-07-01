محمد رمضان يواصل ماراثون الأغاني ويطرح من ضهر راجل غدا على منصاته

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان "من ضهر راجل" غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتكون أحدث إضافاته إلى سلسلة الأغاني التي يحرص على إطلاق واحدة منها أسبوعيًا تقريبًا.

وكتب رمضان في منشوره: "من ضهر راجل بكرة الأربعاء الساعة ٤، وستكون متاحة عبر جميع المنصات الإلكترونية"، مختتمًا كلماته بجملته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح".

وتُعد "من ضهر راجل" واحدة من عدة أغنيات طرحها رمضان مؤخرًا، من بينها "بحب أغيظهم"، و"حلو الجو"، و"طيبة تاني لأ"، و"استيكة"، وغيرها، في إطار استراتيجية فنية تستهدف الحضور المتكرر على الساحة الغنائية.

وعلى الصعيد السينمائي، يواصل رمضان تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود" بمشاركة الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

كما يستعد لإحياء حفل فني في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي خلال شهر يوليو الجاري.