أعلن مكتب الصرف المغربي، الثلاثاء، أن تحويلات المغتربين سجلت تراجعا طفيفا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة ارتفاعا بأكثر من 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الصرف، وهو جهة حكومية مكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج.

وأفاد بأن تحويلات المغتربين المغاربة بلغت نحو 45.64 مليار درهم (4.6 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وسجلت هذه التحويلات انخفاضًا بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت فيها 46.94 مليار درهم (4.7 مليارات دولار).

ويقدر عدد المغتربين المغاربة بأكثر من 5 ملايين شخص، حسب وزارة الخارجية، وتمثل تحويلاتهم المالية إلى المملكة أكبر مصدر للنقد الأجنبي، مما يجعلهم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، ذكر المكتب أن الاستثمارات الأجنبية في البلاد ارتفعت بمعدل 41.7 بالمئة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن هذه الاستثمارات بلغت 14.12 مليار درهم (1.4 مليار دولار) ما بين يناير ومايو الماضيين، مسجلة ارتفاعا بـ 41.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها 2024.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أن الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024 "هي الأفضل في تاريخ البلاد، وبلغت 4 مليارات دولار خلال 9 أشهر بين يناير ونوفمبر.

ويعتمد المغرب على الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.