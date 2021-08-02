مصرع وإصابة 5 من العاملين بمديرية صحة شمال سيناء إثر حادث سير

تعرضت سيارة مديرية الصحة بشمال سيناء، لحادث سير كبير، بطريق نخل بوسط سيناء، مساء اليوم، أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين من العاملين بالقطاع الصحي بالمديرية.

كشفت مصادر طبية أن حادث سير وقع بمنطقة نخل بوسط سيناء، جراء اصطدام سيارة نقل كبيرة بسيارة نصف نقل، تقل فريق الصحة الخاصة بالمديرية، أثناء عودته من المرور على المراكز العلاجية بوسط سيناء.

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: نشأت عبد الحكيم من إدارة الورش والصيانة، والمهندس محمد عثمان إدارة التخطيط، والمهندس محمد كمال من إدارة التخطيط، وإصابة الدكتور مصطفى سامي مدير إدارة التخطيط، الذي أصيب بكسر في الفخذ، والدكتور أسامة سالم، مدير الطب العلاجى بالمديرية، الذي أصيب بكسر في الفك وكدمات أخرى متفرقة.

و م نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العريش العام، بينما أخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيق واستخراج تصاريح الدفن.