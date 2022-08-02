فينوس وليامز وميار شريف تودعان بطولة واشنطن للتنس من الدور الأول

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ودعت النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والنجمة المصرية ميار شريف منافسات بطولة واشنطن للتنس بعدما تعرضتا للهزيمة ضمن منافسات الدور الأول فجر اليوم الثلاثاء.

وتغلبت الكندية ريبيكا مارينو على فينوس وليامز الحائزة على ستة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، 4 / 6 و6 / 1 و6 / 4 ، وذلك في أول مباراة فردي لفينوس خلال نحو عام.

كذلك تغلبت الكرواتية دونا فيكيتش على ميار شريف المصنفة السابعة للبطولة 6 / 4 و6 / 1 .

وتأهلت الروسية لودميلا سامسونوفا إلى الدور الثاني بالفوز على البلجيكية أليسي ميرتنز المصنفة الخامسة للبطولة 7 / 6 (7 / 4) و6 / 4 .

وشهدت منافسات الددور الأول في وقت سابق من مساء الاثنين فوز الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة للبطولة والأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الأولى.

وتغلبت هاليب، الحائزة على لقبين في بطولات "جراند سلام" على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 / 3 و7 / 5 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وكانت المباراة هي الأولى لهاليب منذ هزيمتها أمام رايباكينا في الدور قبل النهائي من بطولة ويمبلدون.

واحتاجت بيجولا، حاملة اللقب، إلى 73 دقيقة فقط لحسم المباراة أمام مواطنتها هيلي بابتيست بالفوز 6 / 2 و6 / 2 .

وتلتقي بيجولا في الدور الثاني، الأسترالية داريا جافريلوفا التي تأهلت بالفوز على السويدية ميريام بيوكلوند 3 / 6 و7 / 5 و7 / 6.

وتأهلت الاستونية كايا كانيبي المصنفة السادسة للبطولة بالفوز على البلجيكية جريتجى مينين 6 / 3 و6 / 3، وستلتقي في الدور الثاني، الصينية لين تشو التي تغلبت على البريطانية هاريت دارت 6 / 4 و6 / 3 .