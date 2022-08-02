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ألقت الأجهزة الأمنية الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يحمل سلاح أبيض بمنطقة رمسيس، عقب تداول فيديو الواقعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحمل سلاح أبيض.

بفحص الفيديو وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض).

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.