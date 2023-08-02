الدعم السريع: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن انتهاكات وقعت في السودان

قالت قوات الدعم السريع، إنها «ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفض أي تجاوزات أو تعدي بحق المدنيين قد تنجم؛ جراء الصراع الدائر سواء كان من أفراد قواتها أو من أي طرف آخر».

وأشارت في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إلى التأكيد على هذا المبدأ، خلال اتصال تم بين قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي باميلا باتن.

وذكرت أن «الاتصال تطرق للأوضاع في السودان، وإفرازات الحرب على المدنيين»، قائلة إن الجانبين أكدا التعاون بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة؛ لضمان سلامة المدنيين ومنع وقوع أي تجاوزات أو تعديات بحقهم.

وذكرت أن الفريق عبد الرحيم حمدان، أكد للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رفض قوات الدعم السريع لأي انتهاك لحقوق الانسان، «لجهة أن الأمر يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، وعادات وتقاليد المجتمع السوداني»، معلناً استعداده للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق بشأن أي مزاعم انتهاك لحقوق الإنسان.

وقدم قائد ثاني الدعم السريع، شكره لباميلا باتن، مبديًا ترحيبه بتقديم الأمم المتحدة الدعم الفني لمكتب حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع.