تراجع عدد الوظائف الخالية في أمريكا لأقل مستوياته منذ 2021

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوياته منذ أبريل 2021، وهو ما يشير إلى تراجع ما في الطلب على العمال في سوق العمل المرنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال يونيو الماضي إلى 6ر9 مليون وظيفة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم.

وتراجعت عمليات التوظيف إلى اقل مستوياتها منذ شباط/فبراير 2021، لكن عمليات التسريح تراجعت أيضا إلى أقل مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، مما يشير إلى تمسك أصحاب العمال بالعمل لديهم. وتدعم هذه الأرقام الرسالة التي تمثلها البيانات الأسبوعية لعدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة والذي سجل اعتدالا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة واستمرار معدل البطالة عند مستوياته المنخفضة التاريخية.

وقال نيك بانكر رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة " إنديد هايرينج لاب " إن بيانات عمليات تسريح العمال أظهرت مدى استمرار مرونة طلب أصحاب العمل للعمال، وتشير بيانات عمليات التسريح والتي تمثل صافرة إنذار في فترات الركود الاقتصادي، إلى أن الأمور مازالت على ما يرام بالنسبة للعمال.

