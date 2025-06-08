قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تجري مناورات سنوية بالذخيرة الحية

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أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريباتها السنوية باستخدام الذخيرة الحية عند سفح جبل فيجي بوسط اليابان، اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "ان اتش كيه" أن المناورات واسعة النطاق- الـ67 من نوعها تجرى في منطقة هيجاشي-فيجي التدريبية بمقاطعة شيزوكا.

وتمت التدريبات على أساس محاكاة سيناريو غزو مفترض لجزيرة نائية.

وتم عرض معدات دفاعية في موقع التدريبات، من بينها نظام إطلاق تم الكشف عنه مؤخرا لصاروخ سطح-بحر مطور. وتقول القوات إنه سيتم استخدام الصاروخ في الهجمات المضادة على قواعد العدو.

وقال مسئولو قوات الدفاع الذاتي البرية إنه من المتوقع أن تستخدم التدريبات 6ر76 طن من الذخيرة بقيمة نحو 870 مليون ين أو نحو 6 ملايين دولار.