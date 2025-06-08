لواء إسرائيلي متقاعد: حماس هزمت جيشنا الذي يعتبر نفسه الأقوى بالمنطقة

قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن الجيش "الذي يرى أنه الأقوى في الشرق الأوسط هُزم على يد حماس"، واعتبر ذلك "ضربة قوية لردع إسرائيل".

جاء ذلك في مقال نشره، الأحد، بصحيفة "معاريف" العبرية تحت عنوان "قيادة إسرائيل إلى الانتحار الجماعي: الجيش الإسرائيلي يواصل خوض حروب الماضي".

وبريك هو أحد أبرز ضباط سلاح المدرعات سابقا، وشغل منصب قائد الكليات العسكرية ورئيس لجنة الشكاوى بالجيش.

وفي مقاله كتب بريك، أن الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه "الأقوى في الشرق الأوسط هُزم على يد حماس".

وأضاف: "هذا سيشجع أعداءنا على الاستعداد لحرب ضدنا، وكل هذا بسبب جماعة فقدت طريقها وعقلانيّتها وحكمتها"، في إشارة إلى الحكومة.

وذكر أن كل ما يهم حكومة بنيامين نتنياهو "هو البقاء الشخصي والحكومي"، معتبرا أنهم "يقودون شعب إسرائيل إلى انتحار جماعي".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وقال بريك، إن الجيش الإسرائيلي "أخطأ خطأ استراتيجيا حينما قام بالاستثمار الضخم في سلاح الجو، وخاصة في شراء الطائرات باهظة الثمن، بدعوى أن أعداءنا يواصلون تسليح أنفسهم بصواريخ وطائرات مسيرة رخيصة الثمن، لا تملك إسرائيل ردا عليها".

وأضاف: "المختطفون (المحتجزون الإسرائيليون) يموتون داخل الأنفاق بغزة، وكثير من جنودنا سيقتلون ويصابون بسبب قادة فقدوا البوصلة".

وأردف أنه "يكاد لا يمر يوم منذ بدء عملية مركبات جدعون دون مقتل وإصابة جنود في غزة".

وقال بريك، إن "عناصر حركة حماس يتحركون ويتجولون في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ويطلقون القنابل ويزرعون المتفجرات، ثم يعودون إلى الأنفاق".

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي، اطلعت عليها الأناضول، الأحد، قتل خلال الأيام الثلاثة الماضية، 7 عسكريين وأصيب أكثر من 10 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو الفائت، بدء عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.