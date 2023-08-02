محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية ، والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد الداودى، على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعه الانتهاء مت كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.