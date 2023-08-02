الكرملين: الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري فعليا محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، إن "هناك ساعات عمل طويلة، واجتماعات ولقاءات كثيرة ليست ذات طابع عام، ومن ضمن الذي سنعلنه لكم بطريقة أو بأخرى، الذي أعلن عنه الرئيس نفسه سابقا، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان. وسنقوم كالعادة بإصدار بيان حول هذا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، صرح في وقت سابق بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أية خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال في إفادة صحفية، مجيبا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: "نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة".

وبحسب فيرشينين، فإن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة.

وأضاف: "بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار".