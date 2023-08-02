ضبط وإعدام 77 طن أغذية و512 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، حملات مكثفة وموسعة خلال 38 يوما منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 3681 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، وضبط 518 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 53 طنا و660 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 23 طنا و505 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وسحب 1095 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير 2784 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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