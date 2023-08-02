تعرضت جزر فيجي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، لهزة أرضية قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر.



وقع الزلزال، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع «يو إن آي» الهندي، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 597 كيلومترا، بينما لم ترد تقارير حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء الزلزال.



وتمثل جزر فيجي جزءا من المنطقة، التي تعرف بـ«حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتعرض للزلازل بصورة متكررة، وتكون قوية في بعض الأحيان.



يذكر أن آخر زلزال ضرب الجزر كان في 24 يوليو الماضي، وكان مركزه على عمق 553 كيلومترا.