كوريا الجنوبية تدعو إلى ضبط النفس وبذل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس والسعي إلى بذل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي جيه-وونج في تعليق له: "تعرب حكومتنا عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحاد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط"، وفقا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف: "نحث بقوة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونأمل أن تستمر الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات، بما في ذلك وقف إطلاق النار والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن دون انقطاع".

وقد تصاعدت التوترات في المنطقة المشتعلة بالفعل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والذي كان يقود المفاوضات بشأن وقف الصراع مع إسرائيل.

وقد أدى مقتله إلى إضعاف آفاق المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، حيث أعلنت إيران مسؤولية إسرائيل عن اغتياله وهددت بالانتقام.

كما اجتاحت الشرق الأوسط مخاوف من حدوث صدام إقليمي أوسع نطاقا، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت الماضي على بلدة في مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، المدعومة من إيران، بالوقوف وراء الهجوم، غير أن الحزب نفي المسؤولية عن الهجوم.