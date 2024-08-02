حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من الإغلاق الفوري لأي شركة أو مخزن يثبت تورطه في تخزين الدواء أو حبسه عن الصيدليات وتعطيش السوق.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، أنه لا يوجد أي تهاون في هذا الأمر، مؤكدًا أن هيئة الدواء تتابع بشكل مستمر مع الصيدليات وصول الأدوية من عدمها.

ونوه أن هيئة الدواء تتابع معظم الأدوية التي تشهد نواقص مع المصانع؛ من أجل تذليل العقبات التي تواجهها ، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وأكد أن «انتهاء أزمة نواقص الدواء خلال 3 أشهر» ، موضحا أن إعلان الهيئة عن نقص 81 صنفًا دوائيًا جاء بناءً على رصد خط الشكاوى، مشيرًا إلى أن أكثر الأدوية التي تعاني نقصًا هي أدوية الضغط والسكر.

وفيما يتعلق بنقص بعض جرعات أدوية الأورام والكيميائي، أوضح «رمزي» أن العالم لا يوجد به سوى 3 أو 4 دول تنتج هذه الأدوية، مشددًا أن مصر بدأت في توطين صناعة أدوية الأورام، حيث بدأ مصنعان أو ثلاثة في إنتاجها بالفعل.