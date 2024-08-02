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يبدو أن مصر ستعيش ليلة سعيدة في اليوم السابع من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، بعدما انتصر منتخبا كرة القدم واليد في المسابقة الأولمبية.

وحسم منتخب مصر لكرة القدم تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب مارسيليا.

أما منتخب مصر لكرة اليد نجح في تحقيق فوز مهم على منتخب النرويج بنتيجة 26-25 ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي.

ورغم المعاناة التي تعيشها البعثة الأولمبية في الألعاب الفردية إلا أن منتخبي القدم واليد حفظا وجه ماء المنتخبات المصرية في البطولة القارية المقامة حتى يوم 11 أغسطس الجاري.