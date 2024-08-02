أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن إطلاق برنامج "اقرأ. فكر المستقبل أفضل"، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال من خلال جولات المكتبة المتنقلة.

وفي هذا السياق، أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن جدول عمل المكتبة المتنقلة، التي ستجوب عددًا من المدن والقرى في المحافظة.

وأوضح أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن برنامج زيارات المكتبة المتنقلة خلال الفترة من الجمعة 2 أغسطس إلى الجمعة 9 أغسطس يشمل:

الجمعة 2 أغسطس: كنيسة مارجرجس والعائلة المقدسة بقرية الخصمة، أبو المطامير.



السبت 3 أغسطس: جمعية الإسراء الخيرية بدهشور، دمنهور.



الأحد 4 أغسطس: مدرسة أحمد أبو زهرة الابتدائية بمركز كفر الدوار.



الإثنين 5 أغسطس: مدرسة أحمد الزمراني بدنشال، دمنهور.



الأربعاء 7 أغسطس: مدرسة الملقة الابتدائية، كفر الدوار.



الجمعة 9 أغسطس: كنيسة مارجرجس، كفر الدوار.



يهدف البرنامج إلى إيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم، بما في ذلك قرى "حياة كريمة".

كما يسعى إلى نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال تقديم الكتاب إلى القارئ وتغطية المناطق التي تفتقر إلى مكتبات عامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص تعليمية وترفيهية جديدة.