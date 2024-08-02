أعلن محمد رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، نجاح إدارة تموين الداخلة في شن حملات تفتيشية موسعة على مستوى المركز، أسفرت عن تحرير 52 محضرًا تموينيًا.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومتابعة سير منظومة الخبز وتطبيق توجيهات وزارة التموين لمكافحة جشع أصحاب المخابز والغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

وأشار رجب إلى أن المخالفات التي تم رصدها وتحرير المحاضر بشأنها شملت: 4 محاضر نقص في وزن الرغيف، 1 محضر عجز في أرصدة الدقيق، 19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 1 محضر غش تجاري في الخضر والفواكه، و27 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية.