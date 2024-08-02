زعيمة المعارضة المحظورة في فنزويلا تدعو إلى احتجاجات في البلاد

دعت زعيمة المعارضة المحظورة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو إلى احتجاجات بجميع أنحاء البلاد، للدفاع عما يعتبره حزبها فوزه الانتخابي الشرعي، فيما ذكر كبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن أمريكا تدعم انتقالا للسلطة.

وقالت ماتشادو في مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "سنجتمع جميعا مع أسرنا وأبنائنا وأحفادنا ، في جميع مدن فنزويلا" صباح غد السبت، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت في مقال رأي ، تم نشره في صحيفة وول ستريت جورنال أنها تختبئ وتخشى على حياتها، بعد أن دعا الرئيس الحالي نيكولاس مادورو إلى سجنها هي والمرشح المعارض إدموندو جونزاليس لعقود من الزمن.

ولم يتضح ما إذا كانت ماتشادو وجونزاليس سيحضران الاحتجاجات أم لا، لكن الدعوة لمظاهرات بمختلف أنحاء البلاد تأتي، في وقت تدعم فيه دول أجنبية بشكل متزايد انصارهما ضد مادورو، الذي يحكم فنزويلا منذ عام 2013 .

وتصاعدت التوترات في شوارع فنزويلا بعد مقتل ستة أشخاص واعتقال أكثر من 700 شخص خلال الاحتجاجات على إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

ورفضت المعارضة الاعتراف بالنتيجة الرسمية بفوز مادورو ،وادعت حدوث تزوير في الانتخابات.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الخميس أن هناك "أدلة دامغة" على أن المرشح المعارض جونزاليس هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

ويذكر أن مادورو اُنتخب أول مرة في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو شافيز، حيث كان حين ذاك نائبه. واعيد انتخابه عام 2018.

ولكن على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والمحاولات المدعومة من جانب أمريكا للإطاحة به، تمكن مادورو من التمسك بالسلطة.