تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري، مساء الأحد المقبل، الفنانة سلوى محمد علي، على قناة "CBC"، حيث تأتي السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" التي تستضيف نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث على شاشات الشركة المتحدة.

تكشف سلوى محمد علي خلال السهرة التي تذاع في التاسعة مساء عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين وانطباعاتها عن التنظيم، كما تتحدث عن مشوارها الفني.

تقدم سهرات "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: الحياة، CBC، DMC، ON، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم، وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلى الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية