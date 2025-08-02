وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع لمتابعة استقرار التغذية وتحسين الأداء

عصمت: تطوير الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها لاستيعاب الأحمال وضمان الاستدامة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمتابعة مستجدات الأداء والتشغيل، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة العمل لرفع جودة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، ومواصلة تنفيذ برامج الصيانة وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار.

رفع درجة الاستعداد ومواجهة الأعطال

استعرض الوزير خلال الاجتماع الوضع داخل كل شركة على حدة، بما يشمل معدلات الأداء، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال، خاصة خلال فصل الصيف، من خلال تعزيز فرق الطوارئ ومتابعة كفاءة التشغيل، ومؤشرات البيع والتحصيل، وحجم الفقد الفني والتجاري، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة.

كما تناول الاجتماع آليات بحث شكاوى المواطنين من خلال منظومة خدمات الوزارة، ومتابعة دقة القراءات ضمن برنامج "القراءة الموحد"، والمراجعة الدورية للعدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تكثيف جهود الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، خاصة في المناطق الأعلى فقدًا.

تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز جاهزية محطات التوليد

ناقش الاجتماع أيضًا جهود شركات الإنتاج في تحسين جودة وكفاءة محطات التوليد، من خلال متابعة أداء الوحدات، ومجابهة الأعطال عبر خطط طوارئ مدروسة وملزمة لجميع فرق العمل، إلى جانب تطبيق برامج الصيانة الاستباقية، وربطها إلكترونيًا بمخازن قطع الغيار والمعدات، لضمان توافر مخزون استراتيجي من القطع التي تتطلب فترات توريد طويلة.

وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، والعمل على ترشيد استهلاك الوقود، وتحسين معدلات التشغيل من خلال التعامل الفوري مع ملاحظات لجان المرور الفني.

تطوير الشبكة واستيعاب الأحمال المستقبلية

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل ضمن الخطة المرحلية لمواجهة الأحمال المرتفعة خلال الصيف، مع متابعة مشروعات دعم الشبكة الموحدة، وتأمين احتياجات الكهرباء للمشروعات القومية والمواطنين على حد سواء.

ونوّه إلى أهمية التنسيق بين جميع أطراف المنظومة الكهربائية، مشيدًا بتعاون الشركات التابعة خلال التعامل مع عطل الكابلات المغذية لمحطة محولات جزيرة الدهب، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة ويضمن الاستدامة في الخدمة.