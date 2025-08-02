روسيا تقلل من أهمية الوجود النووي الأمريكي البحري بعد تصريحات ترامب التصعيدية

قلل سياسيون وخبراء مقربون من الكرملين من أهمية نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين بالقرب من روسيا، وهي خطوة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة.

وقال الجنرال السابق بسلاح الجو ونائب الرئيس الحالي لمجلس النواب "الدوما" ليونيد إيفيلف لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم السبت، إن الغواصتين "لا تمثلان تهديدا جديدا"، مضيفا أن روسيا تدرك بشكل كامل مثل تلك المناورات العسكرية الأمريكية.

وأيد فيكتور فودولاتسكي، وهو نائب آخر هذا الرأي. ووصف أي محاولة لترويع روسيا بأنها عبثية، مشيرا إلى أسطولها الضخم من الغواصات النووية.

وقال ترامب، إنه أمر بنشر الغواصتين، ردا على تعليقات أدلى بها الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "إن هذا الإجراء يجرى فقط، في حالة أن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للجدل أكثر من ذلك".

وبدأ خلاف بين ترامب وميدفيديف الأسبوع الماضي، بعد أن أعطى ترامب لروسيا إنذارا نهائيا جديدا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات صارمة جديدة.

وفي رده، قال ميدفيديف، يوم الاثنين الماضي، إن "كل إنذار نهائي جديد" يوجهه ترامب "يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب".