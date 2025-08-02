معلول يقود الصفاقسي لفوز ودي استعدادا للموسم الجديد

حقق فريق الصفاقسي التونسي الفوز مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0 أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسي، في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

وسجل هدف اللقاء الوحيد علي معلول الذي أتم انتقاله للفريق التونسي بعد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وسبق وكشفت تقارير صحفية تونسية تفاصيل الاتفاق الذي توصّل إليه النجم التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري السابق، من أجل العودة إلى صفوف النادي الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان معلول قد غادر النادي الأهلي هذا الصيف بعد نهاية عقده، وذلك بعد مشوار دام نحو 9 مواسم مع "القلعة الحمراء"، تُوّج خلالها بـ22 لقبًا محليًا وقاريًا.

وأفادت صحيفة "الصباح" التونسية بأن معلول سيقود الصفاقسي في الموسم المقبل، حيث يستعد لمواصلة مسيرته مع نادي "عاصمة الجنوب" حتى احتفالية المئوية في عام 2028.

ويُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سبق له تمثيل النادي الصفاقسي منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008 وحتى رحيله في 2016.