صرح متحدث باسم شركة السكك الحديدية في ألمانيا "دويتشه بان"، اليوم الاثنين، بأن عطلًا فنيًا تسبب في إجلاء 500 راكب عن قطار فائق السرعة داخل نفق بالقرب من مدينة شالكاو شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث أن القطار هو من طراز (إنترسيتي إكسبريس) ويربط بين ميونخ وبرلين وهامبورج وقد أدى العطل إلى عدم تمكن القطار من مواصلة الرحلة مساء أمس الأحد.

واضطر الركاب إلى النزول داخل النفق وركوب قطار آخر، واستغرق انتقال جميع الركاب إلى القطار البديل قرابة ثلاث ساعات.

وتسبب هذا العطل أيضا في تأخير رحلات قطارات أخرى على نفس الخط، وقد تم سحب القطار إلى الورشة للبحث عن سبب العطل.