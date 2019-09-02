رئيس وزراء جورجيا يقدم استقالته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزى اليوم الاثنين استقالته، قائلا إنه أكمل مهمته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن باختادزي 37 عاما، الذي شغل منصب وزير المالية سابقا قال إنه كان " شرف كبير له" أن يقود حكومة جورجيا.

وكان باختادزي قد تولى منصب رئيس الوزراء في يونيو الماضي.

وأشار باختادزي إلى أنه سوف يعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم في العاصمة تبليسي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم جورجي فولسكي إنه سوف يتم الإعلان عن مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في جورجيا في أكتوبر العام المقبل.

وكانت حكومة جورجيا قد واجهت انتقادات خلال الأسابيع الماضي بعدما وصلت العملة المحلية لأدنى مستوى لها أمام الدولار، بالإضافة إلى قمع المتظاهرين الغاضبين من زيارة نائب روسي لبرلمان جورجيا.

كانت تقارير محلية قد أفادت في وقت سابق بأنه ربما يتولى وزير الداخلية جيورجي جاخاريا منصب رئيس الوزراء خلفا لباختادزي.