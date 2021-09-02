العرابي: القمة الثلاثية رسالة للعالم بوضع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العالم يشهد حاليًّا إعادة ترتيب أوراقه بما يتضمن وضع آليات جديدة للتعامل مع مختلف القضايا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت اليوم في القاهرة لها، جاءت في وقت مهم للغاية؛ للتنبيه على الجميع بأن القضية الفلسطينية طال أمدها كثيرًا، ويجب أن تكون محل الاهتمام في إطار المتغيرات السريعة في الوقت الراهن.



وأشار إلى أنه كان من الضروري إعادة التأكيد على المحددات الخاصة بالقضية الفلسطينية عبر ثلاثة أركان رئيسية (مصر، فلسطين، الأردن)، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لوضع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات.



وأوضح أن النقاشات المقبلة في الأمم المتحدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية بقدر أكبر من الرعاية والاهتمام، بما يساهم في الدفع نحو حل القضية عبر عملية سلام شاملة.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث أكد القادة الثلاثة أن السلام العادل والشامل الدائم للقضية الفلسطينية، يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.



‎وأفاد البيان الختامي، الصادر عن القمة، بأن القادة وجهوا المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة.