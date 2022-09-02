كوريا الجنوبية واليابان تناقشان توقيت القمة بين زعيمي البلدين

ناقشت كوريا الجنوبية واليابان توقيت القمة المحتملة بين زعيمي البلدين، حيث ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية عقد القمة الثنائية، في وقت لاحق من هذا الشهر، على هامش جلسة الأمم المتحدة.

وقال مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي "كيم سونج-هان"، في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مطار "إنتشون" الدولي بعد الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الأمريكي والياباني في "هاواي": "ناقشنا التوقيت المفصل للقمة (مع اليابان)، لكن أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وردًا على سؤال حول إمكانية عقد القمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.. قال المسؤول الكوري: "نترك الاحتمال مفتوحا لذلك".

وأضاف أنه اتفق مع نظيره الياباني "تاكيو أكيبا" في "هاواي" على أنه إذا تم حل القضايا التاريخية الشائكة، مثل قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، فسيتم تسوية القضايا المعلقة الأخرى بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تدهورت العلاقات بين سول وطوكيو في السنوات الأخيرة؛ بسبب الخلافات الناجمة عن احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، بما في ذلك قضايا العمل القسري والعبودية الجنسية في زمن الحرب.

ولم ينعقد اجتماع قمة بين سول وطوكيو منذ ديسمبر 2019.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول قد أعرب عن التزامه بتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان، كما التقى مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في لقاء عابر على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في يونيو.