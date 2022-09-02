السكة الحديد تكشف ملابسات حادث قطار الشرقية وتفجر مفاجأة بشأن المعبر

قالت هيئة السكك الحديدية إنه أثناء مسير قطار رقم ١٧٥ ركاب (أبو كبير / الصالحية) صباح اليوم في المسافة ما بين فاقوس وأكياد بالكيلو ٢٠/٨٠٠، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم (٧٩٤٥ و ه ج) تعبر السكة من مكان غير شرعي وغير معد للعبور، رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان غير المعد للعبور.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم تعليقا على الحادث، أنه تم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار (الرباط) لإيقاف القطار، إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها، معلنة عن وجود إصابات ووفيات، وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية في حينها، وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق وقد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة، وكان آخرها بتاريخ ٨ مارس الماضي، إلا أن الأهالي وسائقي المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر غير القانونية مرة أخرى، ومنها هذا المعبر غير الشرعي وغير القانوني رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان أكياد على مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعي.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والأهالي باستخدام المعابر الشرعية للعبور، وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل مسير القطارات.