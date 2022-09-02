 بنفيكا يفوز على فيزيلا في الدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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بنفيكا يفوز على فيزيلا في الدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:50 م

فاز فريق بنفيكا على ضيفه فيزيلا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

وتقدم فيزيلا بهدف سجله ميلوتين أوسماييتش في الدقيقة 20، وتعادل بنفيكا بهدف سجله ديفيد نيريس في الدقيقة 76، قبل أن يسجل جواو ماريو هدف الفوز لبنفيكا في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يحصل على البطاقة بعدها مباشرة.

كما شهدت المباراة طرد جونكالو راموس لاعب بنفيكا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع فيزيلا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر.


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