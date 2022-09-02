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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وشارع الجامعة

كتبت- يارا صابر:
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 4:01 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 4:01 م

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال التطوير بميدان النهضة وشارع الجامعة بحي جنوب الجيزة، وذلك في اطار اعمال التطوير الشامل الذي يشهدها القطاع والتي ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الاعظم ونفق عباس و النيل والتحرير وشارل دي جول.

ووجه المحافظ، كلا من رئيس حي جنوب وهيئة النظافة، بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها.

وكلف المحافظ، برفع مخلفات الأعمال أولا بأول ورفع كفاءة أرصفه المشاه والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ، أيضا نماذج الأكشاك الحضارية الجديدة بأحياء الدقي والعجوزة وهي الخطة التي تنفذ بالعديد من القطاعات لتحسين الشكل الجمالي للطريق والتي وجه المحافظ خلال معاينتها بعدم التعدي علي نهر الطريق ورصيف المشاه والالتزام بالمساحات المحددة وعدم تجاوزها، فضلا عن متابعة حالة النظافة والإشغالات بعد من الاحياء والتأكد من تواجد ورديات العمل الميداني لرفع المخلفات والتجريد مشدداً على ضرورة ان يكون العمل علي مدار اليوم للحفاظ على الحالة العامة للطرق.

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