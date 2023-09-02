البيت الأبيض: الهجوم المضاد الأوكراني حقق تقدما ملحوظا خلال الـ72 ساعة الماضية

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن القوات الأوكرانية أحرزت "تقدماً ملحوظاً" في هجومهم المضاد على مدار الـ72 ساعة الماضية، حيث حققت انتصارات ضد الخطوط الثانية للدفاعات الروسية.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تناقش الخطط الحربية الأوكرانية، أو كيف ستستغل قواتها مكاسبهم. لكنه ذكر أن الولايات المتحدة تتوقع أن تواصل أوكرانيا الدفع جنوبا، الأمر الذي يتطلب قتالاً شرساً في المستقبل".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الجيش الأوكراني احتفل بانتصار تكتيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما استعادت قواته قرية روبوتين الجنوبية. وبعد ذلك بأيام، تحركت القوات الهجومية الأوكرانيا شرقاً تجاه فيربوف، حيث تلتقي عدة خطوط دفاع روسية.

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف، إن القوات الأوكرانية نجحت في الدفع لمسافة حوالي ثلاثة ونصف ميل جنوب روبوتين باتجاه ميليتوبول، وهي هدف أساسي للهجوم المضاد، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية ضربت أهدافا روسيا بالمدفعية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه في حين كان الهجوم المضاد المستمر منذ نحو شهرين بطيئاً في بعض الأماكن، أبطأ مما أمل فيه القادة الأوكرانيين، أحرز جيش كييف تقدماً.

وأضاف أن أي انتقاد للاستراتيجية أو العمليات الأوكرانية من جانب مسئولين أمريكيين مجهولين، غير مفيد.

وجاءت تعليقات كيربي بعد يوم من إدلاء مسئول أوكراني تعليقات حادة تنتقد الهجوم المضاد باعتباره بطيء.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، الخميس، شبه وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مثل هذه التقييمات بـ"البصق في وجه" الجنود الأوكرانيين الذين يبذلون حياتهم على الخطوط الأمامية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "أوصي جميع المنتقدين بأن يلتزموا الصمت، وأن يأتوا إلى أوكرانيا، ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم".

ولم يحدد كوليبا أو كيربي ماهية الانتقادات التي كانا يشيران إليها، لكن قبل أسابيع تحدثت "واشنطن بوست" عن تقييم للمخابرات الأمريكية يقول إن أوكرانيا ستفشل في الوصول إلى مدينة مليتوبول، العنصر الرئيسي بهدف الهجوم المضادة بقطع خطوط الإمدادات الروسية في جنوب أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، نشرت "نيويورك تايمز" تقريراً بشأن تقييمات لمسئولين أمريكيين وغربيين تفيد بأن الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد نابعة من قراره بنشر أعداد متساوية تقريباً من القوات على الجبهة في الجنوب والشرق، بدلاً من التركيز على الجنوب.

وأعاد كيربي، التأكيد على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشيداً بجنودها الذين يقاتلون بـ"شجاعة وبسالة" وأن الولايات المتحدة "كانت تحاول أن تعطيهم ما يحتاجون إليه".